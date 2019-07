Passi avanti importanti nella trattativa per Angel Correa. Il Milan insiste per prendere l’argentino, individuato come il miglior profilo per affiancare Krzysztof Piatek.

Nelle ultime ore sono usciti fuori di nomi di Leao e Balde Keita come alternative, ma è ancora il giocatore dell’Atletico Madrid il primo obiettivo in assoluto di Paolo Maldini e Frederic Massara. In società sono convinti che sia per caratteristiche la seconda punta ideale. Negli anni in Spagna non ha segnato molto, ma ha quelle qualità di dribbling, velocità e fantasia che servono per affiancare una punta di peso come il polacco.

Il Milan ha accettato l’idea di spendere 40 milioni per acquistarlo. Con l’Atletico Madrid si tratta sui bonus. I Colchoneros hanno fretta perché con questi soldi vogliono poi acquistare James Rodriguez dal Real Madrid. Intanto, come riportato da Sky Sport, è arrivato in questi minuti l’agente di Correa a Milano.

Si stanno sistemando gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’argentino al Milan, che sembra ormai soltanto questione di ore. I rossoneri sono convinti di andare fino in fondo, in attesa di trovare un’altra sistemazione ad André Silva dopo l’affare saltato con il Monaco. Sullo sfondo c’è anche Patrick Cutrone, che piace molto al Wolverhampton, ma la prima offerta degli inglesi non ha convinto.

