Calciomercato Milan: Serginho e Lucci tra i fautori dell’operazione Duarte col Flamengo. Conferme su Rafael Leao del Lille, ma anche su André Silva-Wolverhampton.

Il calciomercato del Milan ha subito una netta accelerata in queste ore. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono attivissimi.

A Sportitalia è stato confermato che il club potrebbe prendere sia Rafael Leao che Leo Duarte. Per l’attaccante del Lille sono pronti 35 milioni di euro, ma nell’operazione dovrebbe rientrare anche il giovane difensore rossonero Tiago Djalò (valutato 5 milioni). Il regista dell’operazione è Jorge Mendes, procuratore di Leao. Questa trattativa non esclude ancora l’eventuale approdo di Angel Correa, seconda punta dell’Atletico Madrid. L’agente è a Milano è attende una chiamata.

Duarte è un centrale difensivo del Flamengo che è stato consigliato da Serginho, presente più volte a Casa Milan recentemente assieme ad Alessandro Lucci. Si credeva che gli incontri fossero soprattutto per Jesus Suso, ma l’agente sta facendo anche da mediatore nell’operazione che dovrebbe portare il 23enne brasiliano in rossonero per 10-11 milioni.

Tornando a Jorge Mendes, il procuratore portoghese è impegnato anche nel trovare una sistemazione ad André Silva. Praticamente sfumata la pista Monaco, ora c’è una possibilità concreta di un trasferimento del centravanti lusitano al Wolverhampton. Il club della Premier League è tra quelli più legati a Mendes, dunque l’operazione potrebbe essere chiusa nei prossimi giorni. Il Milan spera di ricavare 30 milioni da questa cessione.

