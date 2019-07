Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha ammesso di non dare retta a certe informazioni della stampa riguardo alle voci di calciomercato

La notizia è stata lanciata ieri sera anche dai media spagnoli: il Siviglia si inserisce nella corsa a Jesus Suso, fantasista del Milan che ancora deve chiarire il proprio futuro professionale.

Il club andaluso vorrebbe riportare evidentemente il numero 8 rossonero in patria, dopo gli abboccamenti della scorsa estate dell’Atletico Madrid non andati però a buon fine. Il talento di Cadice potrebbe dunque essere al centro delle vicende di mercato delle prossime settimane, visto che anche la Roma si è recentemente mossa per il suo trasferimento eventuale.

Monchi esclude il colpo Suso: “Non date importanza a certe notizie”

Una notizia, quella dell’interesse concreto del Siviglia per Suso, che non è stata confermata però da Monchi; il direttore sportivo della squadra spagnola, rientrato a casa dopo l’esperienza negativa alla Roma, è intervenuto oggi durante la conferenza stampa di presentazione di Jules Koundé.

Come ha riportato Eldesmarque.com, Monchi ha in qualche modo allontanato l’ipotesi Suso per il suo Siviglia, ammettendo che si tratta per ora soltanto di rumors giornalistici poco attendibili: “Il nostro mercato non è chiuso, sia in entrata che in uscita. A volte mi sorprendo però di alcune informazioni sbagliate e voi siete vittime di certe voci. Parlate bene di me quando escono certi nomi ma non bisogna dare fondo a queste cose se non si hanno delle basi di realtà, io spesso neanche vi rispondo”.

Parole chiare che evidentemente sembrano allontanare l’ipotesi di un trasferimento a Siviglia di Suso, che però resta ancora in bilico: il Milan deve fare cassa per esigenze proprie e la cessione dell’ex Liverpool non è un’ipotesi così assurda.

