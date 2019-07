Anche il massimo organo calcistico internazionale ha elogiato l’esordio nel Milan dei grandi di Daniel Maldini, secondogenito di Paolo

Una delle notizie più belle scaturite dall’amichevole di Kansas City tra il Milan ed il Bayern Monaco ha riguardato l’esordio in prima squadra di uno dei giovani più promettenti del vivaio rossonero.

Il baby Daniel Maldini è stato schierato titolare da Marco Giampaolo nel tridente d’attacco rossonero, per sostituire l’acciaccato Suso e dunque per agire alle spalle delle due punte. Una prova molto incoraggiante del classe 2001, autore di un’ottima stagione con la Primavera durante la scorsa annata e già caratterialmente pronto per sfondare nel calcio dei ‘big’.

Ma ciò che risalta di più è che l’esordio di Maldini sancisce la continuazione della dinastia leggendaria in maglia rossonera. Anche la FIFA ha voluto celebrare tale debutto, parlando di un vero e proprio unicum nella storia del calcio: dopo nonno Cesare e papà Paolo ora tocca al giovane Daniel dare seguito al grande legame tra la famiglia Maldini ed il Milan.

First there was Cesare 🧓🏻❤️

Then there was Paolo 🧑🏻🖤

Now there’s Daniel 👦🏻❤️

After the third member of the Maldini dynasty pulled on the 🇮🇹@acmilan first-team shirt, can you name any other footballing families to go back three generations? 🤔

There’s a few out there! pic.twitter.com/4bNnxyEpUw

— FIFA.com (@FIFAcom) July 25, 2019