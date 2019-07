Intervista al bomber rossonero Valentina Giacinti, stella del Milan Femminile e della Nazionale italiana che ha da poco giocato il Mondiale 2019

Il Milan Femminile, nonostante il terzo posto positivo dello scorso campionato, ripartirà quasi da capo.

Tante nuove giocatrici ed un nuovo allenatore, Maurizio Ganz, ieri presentato alla stampa e pronto a sostituire un mostro sacro come l’ex coach Carolina Morace. Ganz ha subito elogiato una delle sue tante calciatrici, quella Valentina Giacinti che si è messa in mostra anche durante il recente Mondiale di categoria.

Oggi la Giacinti, interpellata dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua proprio sul nuovo allenatore e sulla stagione che attende il Milan: “Ganz ci porterà esperienze diverse, nuove. Era tosto in campo. A me ha già dato tanti buoni consigli al primo colloquio. Al Milan l’ambiente è bello, si sta bene, abbiamo una buona squadra. L’obiettivo è continuare a crescere dopo il bel campionato, andare in Champions. Questa volta il torneo sarà ancora più equilibrato, tante squadra si stanno rinforzando, in A è arrivata l’Inter. Sarà divertente”.

Un giudizio anche sull’attacco del Milan dei maschi, visto che la Giacinti è un’esperta per quanto riguarda la zona-gol: “Mi piace come gioca Piatek. Parlano tanto di Correa, seconda punta veloce. Se arriverà credo che formeranno una coppia bene assortita, ma il Milan ha già giocatori buoni”.

