Calciomercato Milan: Patrick Cutrone è vicino all’addio. L’attaccante ha lasciato anzitempo l’allenamento della squadra negli USA.

Da diversi giorni si parla del futuro di Patrick Cutrone, e della concreta possibilità che possa lasciare il Milan. Oggi, quando in America (ad Harvard, Massachusetts precisamente) erano circa le 19:45 (in Italia l’1:45), l’attaccante ha lasciato anzitempo l’allenamento iniziato con i compagni.

Appena dieci minuti di lavoro insieme alla squadra, agli ordini di Mister Giampaolo, e Cutro ha lasciato il campo d’allenamento in cui i rossoneri stavano preparando la sfida di domenica in International Champions Cup contro il Benfica. Ovviamente dietro l’uscita dal campo di Cutrone ci sono questioni di mercato. L’attaccante è ad un passo dall’addio, destinazione Wolverhamton. La notizia è stata riportata anche da Gianlucadimarzio.com e confermata da molti organi di stampa.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi aggiornamenti. Il giocatore e il suo agente probabilmente parleranno con il club inglese per chiudere l’operazione anche dal punto di vista economico. Nelle scorse ore si parlava di un accordo tra i due club sulla base di 18 milioni di euro più bonus, mentre non sono noti gli accordi contrattuali tra giocatore e Wolves.

Cutrone lascerà direttamente l’America da qui alle prossime ore, per ritornare in Italia per parlare probabilmente con il Wolverhamton. Futuro dunque lontano, quasi definitivamente, dal Milan per Cutrone. Le strade si dividono dopo l’esperienza nel settore giovanile e due stagioni in prima squadra.

