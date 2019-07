Sbarcato in Italia dopo il rientro dagli USA l’attaccante Patrick Cutrone, che sembra ormai prossimo a lasciare il Milan

La notizia che sta maggiormente facendo parlare di sé in queste ore è giunta nella nottata: Patrick Cutrone ha lasciato il ritiro di Boston dove il Milan stava preparando l’amichevole del Benfica per tornare in Italia.

Un fulmine a ciel sereno che conferma però le voci delle ultime settimane: Cutrone lascerà a breve il Milan a titolo definitivo e si trasferirà al Wolverhampton, squadra inglese che si è fiondata sul classe ’98 offrendo circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un’ottima plusvalenza per i rossoneri ma anche una perdita importante, visto che Cutrone è considerato uno degli attaccanti più talentuosi in prospettiva.

Intanto pochi minuti fa Cutrone è sbarcato alla Malpensa dopo diverse ore di volo; come riportato da Sky Sport il centravanti comasco non ha rilasciato alcuna dichiarazione, lasciando immediatamente l’aeroporto milanese. Possibile che in serata il 21enne si recherà a Casa Milan per definire i dettagli del suo trasferimento in Premier League.

Come scrive Gianlucadimarzio.com il Milan nelle ultime ore ha fatto capire a Cutrone di non voler puntare su di lui nel nuovo progetto tecnico di mister Giampaolo, consigliandogli di prendere in considerazione l’offerta dei Wolves. Lo stesso Cutrone non avrebbe mai lasciato il Milan se fosse dipeso solo da lui, ma l’eventualità di fare ancora un anno di panchina alle spalle di Piatek non ha reso così difficile la sua decisione.

