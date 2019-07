Milan-Benfica, buone notizie per Marco Giampaolo: recuperati Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez e Suso. Mateo Musacchio ancora non pronto, Theo Hernandez invece recupera in Italia

Buone notizie per Marco Giampaolo in vista di Milan-Benfica. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, per il tecnico rossonero ci sono tre importanti in vista della penultima gara dell’International Champions Cup.

Ossia Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez e Suso. Out nell’ultima gara contro il Bayern Monaco, sono tutti pienamente recuperati per l’appuntamento di domani alle 21.00. Il capitano aveva subito una contusione alla caviglia sinistra, lo spagnolo al piede destro e infine l’esterno svizzero aveva accusato un affaticamento muscolare.

Milan-Benfica, pronta una formazione ‘vera’

Forfait che hanno costretto il tecnico a decisioni particolari, come lo schieramento della coppia composta da Matteo Gabbia e Ivan Strinic, in virtù anche del k.o. di Mateo Musacchio ancora non pronto, e il lancio di Daniel Maldini sulla trequarti alle spalle di Krzysztof Piatek e Samuel Castillejo.

Questa volta invece il mister potrà mettere in campo una formazione più logica e attendibile in prospettiva. Squadra che scenderà in campo con la seconda divisa presentata proprio l’altro giorno: completamente bianca a eccezione di due bande sulle spalle, una rosa e l’altra nera.

Milan, inizia la riabilitazione di Theo Hernandez: le ultime

