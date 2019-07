Brusca frenata nella trattativa per Angel Correa fra il Milan e l’Atletico Madrid. Non c’è ancora l’accordo sui bonus. Ora l’affare rischia di sfumare.

Presunta frenata nella trattativa fra il Milan e l’Atletico Madrid per Angel Correa. In Spagna, riporta Sky Sport, raccontano che ci sia stato un brusco stop nei colloqui per l’attaccante argentino.

In questi giorni vi abbiamo raccontato che la società rossonera avrebbe praticamente già preso Rafael Leao del Lille, sulla base di circa 30 milioni. L’emittente satellitare conferma che l’affare è in chiusura. Ma il suo arrivo sembra non mettere in discussione l’affare Correa. E infatti il Milan sta cedendo Patrick Cutrone al Wolverhampton e vuole fare lo stesso con André Silva.

Per due che vanno via, due che arrivano quindi, ma con un occhio al portafoglio. Il Diavolo è disposto a sborsare 40 milioni per il giocatore ex San Lorenzo, ma l’Atletico ha chiesto anche altri 10 milioni di bonus. Ed è proprio questo l’argomento caldo nei discorsi fra le due società. Finora non si è arrivati ad un accordo.

Ora indiscrezioni spagnole raccontano addirittura di una frenata nella trattativa. I Colchoneros non hanno intenzione di abbassare le proprie pretese e continuano a chiedere 50 milioni. Il Milan, invece, con Leao in arrivo, non ritiene indispensabile un altro investimento così importante e preferirebbe spendere meno.

Una voce che si collega perfettamente ad un’altra operazione: James Rodriguez. Infatti nelle ultime ore pare si sia complicata anche la strada per l’arrivo del colombiano dal Real Madrid ai Colchoneros: senza il colombiano, difficilmente Simeone si libererà anche di Correa.

Chiaramente queste sono soltanto ipotesi e supposizioni. Ci sono ancora buone possibilità che il Milan riuscirà a mettere le mani sull’argentino, ma in questo momento si registra una frenata nella trattativa. Vedremo se ci sarà modo di riprendere i colloqui e portare a termine l’operazione o se invece sfumerà del tutto.

