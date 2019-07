Calciomercato Milan: sembra davvero fatta per il passaggio del brasiliano Leo Duarte dal Flamengo al club rossonero per circa 11 milioni di euro

Sembra proprio che il Milan abbia trovato il difensore centrale che gli mancava fin da inizio estate, il rinforzo per la linea arretrata fondamentale per dare ricambio ai titolari.

I rossoneri hanno trovato l’accordo definitivo con il Flamengo per l’acquisto di Leo Duarte, stopper brasiliano classe ’96, cresciuto nel piccolo Desportivo Brasil ma esploso con la maglia della squadra carioca, con la quale ha vinto ben due campionati nel 2017 e nel 2019.

L’accelerazione della trattativa tra Milan e Flamengo, che hanno ottimo feeling dopo l’operazione Lucas Paquetà dello scorso inverno, è giunta nelle scorse ore. Come scrive Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, sono già noti anche i dettagli dell’affare che porterà Duarte a vestire il rossonero.

Il Milan pagherà 11 milioni di euro più bonus variabili per il cartellino di Duarte; c’è l’ok del Flamengo che ha dato anche il via libera al suo ormai ex difensore centrale di volare nelle prossime ore in Italia. A breve dunque il 23enne stopper si recherà in città per visite mediche e firma sul contratto quinquennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione.

In questo modo il Milan trova il tanto agognato terzo (o quarto a seconda delle gerarchie) difensore centrale della propria rosa, alle spalle del tandem titolare Musacchio-Romagnoli e in attesa del rientro di Caldara. La rosa di mister Giampaolo in questo modo comincia a prendere forma, almeno in fase arretrata.

