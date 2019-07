Vicinissimo l’ok al trasferimento di Rafael Leao dal Lille al club rossonero, che ormai sembra aver trovato l’accordo con il club francese

Una delle trattative più rilevanti dell’estate per il Milan sembra finalmente essere sul punto di sbloccarsi: i rossoneri sono ad un passo dall’ingaggio di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese del Lille, giovanissimo ma già considerato un possibile ‘crack’ in prospettiva futura, è molto vicino allo sbarcare in Italia per la sua nuova avventura professionale. Il Milan nelle ultime ore si è mosso sotto traccia e pare aver trovato l’accordo con tutte le componenti.

Gazzetta dello Sport, Corsport, Tuttosport: prime pagine del 28 luglio 2019

Rafael Leao pronto a sbarcare a Milano: sarà il nuovo rinforzo in attacco

Il tutto sembra essersi sbloccato dopo l’ok del Milan al Wolverhampton per la cessione di Patrick Cutrone, che porterà nelle casse rossonere circa 25 milioni di euro e sfoltirà anche il reparto offensivo. In attesa di capire se poter cedere a breve anche André Silva, che è sempre nel mirino di Monaco e Southampton, i rossoneri hanno accelerato per Leao trovando la giusta quadra.

Come scrive la Gazzetta dello Sport la trattativa non è ancora definita ma mancano solo alcuni dettagli tra Milan e Lille: si tratta di un’operazione da 30 milioni di euro cash più il cartellino del giovane stopper Tiago Djalò, arrivato in rossonero solo a gennaio scorso e che fa gola alla società transalpina.

L’ok del direttore sportivo Luis Campos era arrivato già nella giornata di venerdì, tanto da confermare ai media portoghesi che Leao sarebbe stato in procinto di lasciare Lille. L’attaccante classe ’99 potrebbe sbarcare a Milano nelle prossime ore, al massimo nella giornata di lunedì, per visite mediche e firma. Una trattativa dunque ormai definita e che regalerà a mister Giampaolo una seconda punta di qualità e di grande prospettiva.

Milan, tutto fatto per Duarte: operazione da 11 milioni

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it