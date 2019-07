Marco Giampaolo e Bruno Lange hanno scelto le formazioni ufficiali di Milan–Benfica, gara valida per l’International Champions Cup. Secondo appuntamento in questa edizione per il Diavolo dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco di mercoledì notte.

I rossoneri ritrovano i titolari: Rodriguez prende il posto di Theo Hernandez a sinistra, difensori centrali Musacchio e Romagnoli, la coppia titolare della passata stagione e della prossima. Riproposto Fabio Borini nel ruolo di mezzala a centrocampo.

Lucas Biglia dirigerà la regia in mezzo al campo, è stato uno dei migliori col Bayern Monaco. Hakan Calhanoglu completa la mediana. Jesus Suso sarà il trequartista: c’è grande curiosità sul suo impatto in questo ruolo, mentre continuano ad arrivare voci sul suo futuro. In attacco ancora Krzysztof Piatek e Samuel Castillejo.

Per quanto riguarda il Benfica, solito 4-4-2 con diversi giocatori interessanti da seguire. Fra questi Ruben Dias, spesso accostato anche al Milan negli ultimi mesi, e Grimaldo. Sarà titolare anche Adel Taarabt, ex calciatore dei rossoneri.

Le formazioni ufficiali di Milan-Benfica:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Benfica:(4-4-2) Odysseas; Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Gabriel, Florentino, Taarabt; Rafa, Seferovic.

ICC 2019, Milan-Benfica: formazioni ufficiali, rientrano i titolari – LIVE

ICC 2019, Milan-Benfica: dove vederla in tv e streaming

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it