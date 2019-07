Castillejo ha espresso la propria opinione dopo Milan-Benfica 0-1 nella International Champions Cup 2019. Seconda sconfitta, però la squadra sta migliorando.

Samuel Castillejo riproposto come seconda punta al fianco di Krzysztof Piatek anche in Milan-Benfica. Mister Marco Giampaolo sta continuando questo esperimento, in attesa che la società acquisti un rinforzo in attacco.

La squadra rossonera è stata sconfitta 1-0, ma nel complesso ha giocato bene per almeno un’ora e ha creato diverse occasioni. Alcune chance sono capitate sui piedi dello stesso Castillejo, che come i compagni è stato poco concreto quando si trattava di fare gol. Comunque ci sono abbastanza indicazioni positive da questa partita.

Al termine di Milan-Benfica 0-1 sono arrivate le parole di Samu: «Siamo in fase di preparazione con un nuovo allenatore, stiamo cercando di fare quello che ci chiede. Era difficile giocare su questo campo, però abbiamo dato tutto e stiamo migliorando ciò che il mister chiede. Guardiamo avanti adesso. Ora torniamo a Milano, analizzeremo ciò che non abbiamo fatto bene e male. Poi ci prepareremo alla partita con il Manchester United con la stessa voglia che abbiamo messo in queste due sfide e con la voglia di migliorare».

Domani i ragazzi di Giampaolo rientreranno in Italia per preparare poi il match del 3 agosto a Cardiff contro il Manchester United. Sarà interessante vedere come si comporteranno i rossoneri contro i Red Devils.

