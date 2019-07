Jorge Jesus, allenatore del Flamengo, ha confermato la trattativa di Duarte al Milan: “Sono sicuro che farà bene“. Operazione totale da 11 milioni.

Léo Duarte al Milan, siamo alle battute finali ormai. C’è l’accordo totale fra le due società rossonere: 11 milioni al Flamengo, il giocatore nei prossimi giorni sarà a Milano per svolgere le visite mediche.

L’indiscrezione è stata riferita poco fa da Sky Sport in questi minuti. Ma un’ulteriore conferma è arrivata dal club brasiliano stesso. Jorge Jesus, l’allenatore dei rossoneri, ha detto: “Sono certo che Duarte farà bene al Milan“. Dichiarazioni che tolgono ogni dubbio su questa trattativa che è ormai in dirittura d’arrivo, non c’è più dubbio.

I rossoneri, di fronte alla richiesta di 40 milioni per Merih Demiral, hanno deciso di cambiare strategia e puntare su un difensore di riserva. Duarte rappresenta il profilo giusto per questo tipo di ruolo: ha il tempo di ambientarsi in Italia mentre Musacchio e Romagnoli giocheranno titolari, in attesa del rientro di Caldara.

Classe 1996, Duarte è un difensore che in patria paragonano spesso a Marquinhos per una serie di motivi. Non è un centrale pesante e roccioso: è più agile e ha una discreta tecnica di basse, da buon brasiliano. Importante anche l’aspetto economico: solo 11 milioni per un difensore di riserva.

