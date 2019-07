News Milan: infortunio non di poco conto per Theo Hernandez alla caviglia destra. I tempi di recupero non sono certi, ma già iniziano a circolare le prime ipotesi sul rientro.

Al Milan non si è fatto in tempo ad apprezzare le qualità di Theo Hernandez che un infortunio lo ha subito messo fuorigioco. Il terzino francese stava stupendo contro il Bayern Monaco, esaltando anche tanti tifosi, ma un problema fisico è sopravvenuto.

Ieri il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha spiegato che il giocatore ha subito una lesione capsulo-legamentosa dalla caviglia destra. Tra due settimane ulteriori esami per capire meglio la situazione e dunque quando Hernandez potrà tornare in campo.

Secondo il Corriere della Sera, l’ex terzino sinistro del Real Madrid rischia un mese di stop. Difficile vederlo in campo per la prima giornata di campionato, prevista il 24-25 agosto. Più ipotizzabile un rientro per il terzo turno di Serie A, dopo la sosta. Il Milan vuole recuperare al più presto Theo, ma al tempo stesso cerca di non forzare eccessivamente per non rischiare ricadute. Lo staff medico rossonero gestirà al meglio la situazione.

