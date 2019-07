Calciomercato Milan: le ultime notizie su Leo Duarte e Rafael Leao da Sportmediaset. Entrambi dovrebbero vestire la maglia rossonera a breve.

Sabato il Milan affronterà il Manchester United a Cardiff e non è escluso che possano far parte della trasferta due nuovi acquisti. Ci riferiamo a Leo Duarte e Rafael Leao.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, domani l’operazione per il difensore brasiliano sarà definitivamente chiusa. L’agente Alessandro Lucci sarà atteso in sede per gli ultimissimi dettagli. Al Flamengo andranno 10 milioni di euro più 1 di bonus. Duarte potrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di mercoledì. Il suo attuale allenatore Jorge Jesus da Rio de Janeiro ha confermato il trasferimento.

Sono ore molto calde anche per Leao. Salvo sorprese, il 20enne attaccante portoghese vestirà la maglia del Milan. Un’operazione da 35 milioni di euro che prevede anche il passaggio di Tiago Djalò, valutato 5 milioni, al Lille. Un investimento importante per l’attacco rossonero. In stand-by Angel Correa dell’Atletico Madrid, sul quale sembra ci sia l’inserimento di Tottenham ed Everton. Dopo Patrick Cutrone, il Diavolo avrebbe bisogno di cedere anche André Silva per portare meglio avanti l’operazione riguardante l’attaccante argentino cresciuto nel San Lorenzo.

