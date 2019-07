La Roma e la Fiorentina pensano ad uno scambio tra calciatori, entrambi di recente finiti anche nel mirino del calciomercato Milan

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e di un attaccante che possa agire anche da seconda punta al fianco del titolarissimo Piatek.

Nelle ultime ore sembra che questi due ruoli siano in qualche modo stati coperti grazie all’avanzamento di un paio di trattative concrete: per la difesa dovrebbe arrivare Leo Duarte, stopper del Flamengo classe ’96 di cui si parla un gran bene, mentre in avanti si punterà tutto su Rafael Leao, portoghese ventenne del Lille ormai vicino al trasferimento in Italia.

Ma prima che questi due affari si cominciassero a concretizzare, il Milan ha pensato e valutato l’ingaggio di altri due calciatori, che adesso invece potrebbero finire al centro di uno scambio di mercato tra Roma e Fiorentina. Si tratta dell’attaccante ceco Patrik Schick, vecchio pupillo di mister Giampaolo, e del difensore argentino German Pezzella, in uscita dal club viola.

Secondo il Corriere della Sera entrambi i vecchio obiettivi del Milan sarebbero sul mercato e potrebbero dunque dare vita ad un affare sull’asse Roma-Firenze: ai viola serve una punta di qualità come Schick mentre i romanisti hanno bisogno di un centrale esperto per sostituire il partente Manolas. Una operazione al momento solo accennata ma che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni.

Cutrone: “Nulla da dire, sono deluso. La vita è così…”

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it