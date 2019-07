Un’altra sconfitta per il Milan nell’International Champions Cup contro il Benfica. L’ex Taarabt, grazie ad una netta deviazione di Lucas Biglia, regala il successo alla squadra lusitana. I rossoneri però hanno fatto un’ottima prestazione per buona parte della gara.

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa nel post-match per commentare questa sconfitta: “Il risultato non dice nulla, questa non è una sconfitta. Fino a quando ne ha avuto, la squadra mi è piaciuta: ha giocato a calcio, ha recuperato palla lontano dalla porta, ha fatto tutte le cose che ho chiesto. Vanno oltre le mie aspettative perché c’è una buona qualità. Ma questo è solo il primo tassello, che è un’idea”.

Per il tecnico rossonero si è visto qualcosa di meglio rispetto alla prima partita: “Rispetto al Bayern abbiamo fatto meglio tante cose. Abbiamo fatto molto meglio. Sono contento, mi piace come stiamo portando avanti il lavoro. Il risultato non mi cambia nulla“. Sul lavoro da fare sia in attacco che in difesa: “Bisogna fare tanto lavoro. Dobbiamo abituarci a vedere una squadra che ripiega quando non riusciamo a recuperare palla alta e non a una che si difende tutta dietro la linea della palla“.

Giampaolo fa un bilancio di questa tournée in America: “La squadra sta portando avanti un pensiero e lo fa pedissequamente rispetto alle mie indicazioni. Le partite che giocheremo ci aiuteranno a migliorare condizione e intesa. Le indicazioni non vanno ripetute all’infinito perché capiscono subito il tuo pensiero. Lo spirito è buono. Mi sono piaciuti Borini, Calhanoglu e Biglia, poi qualche sbavatura le abbiamo commesse, però le riguardiamo e le rivediamo“.

