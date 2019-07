Anche Calabria ha voluto dedicare un pensiero a Cutrone, nuovo giocatore del Wolverhampton. I due sono cresciuti insieme al Milan.

Su Instagram è tempo di saluti. Manuel Locatelli ha dedicato un bellissimo post a Patrick Cutrone per la sua nuova esperienza al Wolverhampton, ufficiale da qualche ora. Adesso è il turno di Davide Calabria, un altro grande amico dell’attaccante.

Anche loro due sono cresciuti insieme nel settore giovanile del Milan. Dopo tanti anni, non indosseranno la stessa divisa: “Sarà strano, stranissimo dopo tanti anni, non vivere lo stesso spogliatoio, non indossare la stessa maglia, non averti più tra i piedi a Milanello. Ma è il calcio. È la vita“.

Sì, è il calcio. Cutrone non avrebbe mai lasciato il rossonero, ma aveva soltanto questa scelta. La società purtroppo deve prendere delle decisioni, spesso scomode e impopolari. E il calciatore, in casi come questo, non può far altro che assecondarle. Patrick ne è un limpido esempio.

Fino all’ultimo minuto ha fatto capire di non essere felice di questa soluzione. Ora si trova in un paese nuovo e in un campionato nuovo. Non sarà facile, ma Calabria sa che può farcela: “Sai già tutto ciò che penso e sai già cosa dovrai fare, non sarà facile ma con la tua grinta ci riuscirai. Ti auguro il meglio amico mio, mi mancherai“.

