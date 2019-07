André Silva al Monaco, la trattativa si sta riaprendo man mano. L’arrivo di Angel Correa è strettamente legato all’uscita dell’attaccante portoghese.

In questi minuti è arrivata l’ufficialità della cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Via libera quindi per Rafael Leao, che è già a Milano: nel pomeriggio ha fatto visita a Casa Milan ed ora è in Hotel insieme al suo entourage.

Domani mattina il portoghese farà le visite mediche e firmerà il contratto. Per un portoghese che arriva, uno che dovrebbe andar via. Chiaramente parliamo di André Silva, ad un passo dal Monaco la scorsa settimana ma clamorosamente saltato. Dietro ci sarebbe un problema fisico rilevato durante le visite mediche di routine.

Già da qualche giorno però vi raccontiamo che la questione potrebbe riaprirsi. I monegaschi stanno cedendo Falcao al Galatasaray e hanno bisogno di un sostituto: come riportato poco fa da Sky Sport, pian piano i discorsi stanno riprendendo. Un’uscita, quella di André Silva, che è strettamente legata alla trattativa per Angel Correa.

L’agente dell’argentino è a Milano e probabilmente ci sarà un contatto col club. I discorsi fra le parti non sono più “fluidi” come prima proprio per la mancata cessione di André Silva, che avrebbe finanziato l’acquisto del numero 10 dell’Atletico Madrid. Senza l’uscita del portoghese, l’operazione non può andare avanti. Anche questa quindi è una situazione da tenere sott’occhio.

