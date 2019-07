Patrick Cutrone è un nuovo giocatore del Wolverhampton, adesso è ufficiale. Il Milan ha comunicato sul proprio sito la cessione del giovane attaccante ai Lupi. Operazione da 22 milioni più bonus.

Ecco, di seguito, la nota del club rossonero:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Wolverhampton Wanderers FC, il diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone.

Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l’impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall’età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club.

A Patrick uno speciale “in bocca al lupo” per la sua nuova avventura professionale”.

Poco dopo è arrivato anche il tweet dei Wolves che hanno presentato il giocatore con un video. Successivamente sul proprio sito è stata pubblicata anche un’intervista a Cutrone, la prima da nuovo attaccante dei rossoneri.

Sulla scelta di vestire questa maglia: “Sono molto contento di essere qui perché il club mi voleva davvero. Sono molto felice e voglio dare il massimo per la squadra. Il club mi ha davvero voluto e poter giocare in Premier League per i Lupi è fantastico. Non vedo l’ora di iniziare“.

Patrick ha voglia di imparare: “Non smetti mai di imparare e sono qui per scoprire tante nuove cose, certamente darò il massimo per la squadra“. Sui tifosi: “Posso dirgli di essere felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare e di sentire il loro supporto“.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone ✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

