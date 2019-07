Calciomercato Milan: secondo Pedullà di Sportitalia, la volontà di Biglia sarebbe quella di trasferirsi al Genoa. Ma il club rossonero non vuole regalare l’argentino.

Il Genoa è da giorni in forte pressing per Lucas Biglia e ha avuto molti contatti con l’agente Enzo Montepaone. Il club ligure vuole assicurarsi un colpo di esperienza a centrocampo e l’argentino è ritenuto il profilo ideale.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il giocatore ha aperto ad un trasferimento a Genova. Il Grifone ha offerto un contratto triennale che parte da una base di 1,7-1,8 milioni di euro netti annui. Adesso bisogna trovare una quadra con il Milan, che non è disposto a regalare Biglia. L’ex a bilancio per poco più di 6 milioni e non si può fare una minusvalenza.

Da vedere se il Genoa sarà disposto a fare un investimento sul cartellino del calciatore, che ha 33 anni e dunque è nella fase finale della carriera. I rapporti tra i club sono buoni e bisognerà vedere se un accordo potrà essere trovato. Molto dipenderà dalle scelte che il Milan farà a centrocampo, dato che al momento nel ruolo di regista ci sono solamente Biglia ed Ismael Bennacer.

