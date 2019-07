Calciomercato Milan: dall’Inghilterra emerge la cifra che il Wolverhampton ha deciso di investire per acquistare Cutrone. Un investimento nel quale i Wolves credono molto.

Stasera il Milan e il Wolverhampton hanno comunicato un via ufficiale il trasferimento di Patrick Cutrone nel club inglese. Dopo tanti anni in maglia rossonera, indossata fin dal settore giovanile, l’attaccante inizia una stimolante esperienza in Premier League.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports, l’investimento dei Wolves si aggira sui 23 milioni di sterline. Dunque poco più di 25 milioni di euro, bonus inclusi probabilmente. Una cifra leggermente superiore a quella circolata in Italia in questi giorni. Nelle prossime ore dovremmo avere maggiori conferme sulla somma che il Milan incasserà da questa cessione.

La società rossonera mette a bilancio una plusvalenza piena, dato che Cutrone è cresciuto nel vivaio del club. Per Patrick non è stato facile accettare l’addio, perché il suo desiderio era quello di rimanere nella squadra allenata da Marco Giampaolo. Tuttavia, ci sono logiche che a volte vanno al di là e dunque il ragazzo ha poi detto sì al Wolverhampton dopo qualche resistenza iniziale. Adesso il Milan cercherà di vendere pure André Silva, che era stato ad un passo dal Monaco e potrebbe ancora andare a giocare nel Principato. L’agente Jorge Mendes è al lavoro per una soluzione.

Cutrone: “Grazie Milan, segnare a San Siro era il mio sogno”

Wolves have signed AC Milan forward Patrick Cutrone for a fee that could rise to £23 million. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 30, 2019

