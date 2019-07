Duarte è in arrivo a Milano, domani atterrerà con un volo proveniente dal Brasile per iniziare la sua esperienza al Milan. Tanta curiosità di vedere all’opera il difensore del Flamengo.

Oggi a Milano è sbarcato Rafael Leao e domani sarà il turno di Leo Duarte. Il difensore del Flamengo arriverà in Italia dal Brasile per affrontare la sua nuova esperienza al Milan.

Dopo che diversi nomi di potenziali rinforzi erano stati accostati al club per la difesa, alla fine è stato il 23enne brasiliano il prescelto. Un profilo emerso un po’ a sorpresa, dato che si pensava che la dirigenza preferisse puntare su un giocatore europeo. Invece la scelta è ricaduta su Duarte, che dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta ad un calcio molto diverso da quello che si disputa in Brasile.

Il Milan ha deciso di investire 10 milioni di euro più 1 di bonus per questo rinforzo difensivo. A Marco Giampaolo un centrale serviva assolutamente. L’assenza di Mattia Caldara, alle prese col recupero da un infortunio importante, ha costretto la società a fare un investimento nel reparto. Anche se il giovane Matteo Gabbia ha destato buone impressioni, era necessario prendere un altro innesto per completare una retroguardia che ha in Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio i titolari oggi.

