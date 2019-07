Tutto ancora aperto per André Silva al Monaco. Confermate le indiscrezioni di questi ultimi giorni. Tutto dipende dallo staff medico del Principato.

Non è ancora finita per André Silva al Monaco. L’affare è saltato poche settimane fa a causa di un problema riscontrato dai medici durante le visite mediche. Nessuna conferma sulla questione del mancato accordo economico.

Negli ultimi giorni però vi abbiamo raccontato che la questione non è ancora del tutto chiusa. Ci sta lavorando Jorge Mendes, decisivo anche per il passaggio di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Come spiega Claudia Garcia, giornalista portoghese, l’attaccante continua a piacere molto al Monaco, che intanto sta cedendo Radamel Falcao al Galatasaray.

#AndreSilva continua ad interessare e a piacere molto al #Monaco e al suo staff tecnico. Il giocatore era già stato accolto da tutta la squadra, ma ora dipendi tutto dai dirigenti e dello staff medico. #calciomercato — Claudia Garcia (@claubgarcia) July 31, 2019

Stando alle informazioni in possesso della collega, André Silva aveva già avuto l’accoglienza da tutta la squadra del Principato. Tutto però dipende dai dirigenti e dallo staff medico francese. Sicuramente il club punterà a chiedere uno sconto sui 30 milioni pattuiti in precedenza. Il Milan ha un forte bisogno di vendere.

Infatti pare che l’uscita di André Silva sia strettamente legata all’entrata di Angel Correa: i discorsi con l’Atletico Madrid si sono interrotti proprio a causa del mancato passaggio del portoghese al Monaco. Se l’ex Porto dovesse accasarsi al club monegasco (o altrove), allora Maldini e Massara potrebbero arrivare a chiudere per l’argentino.

Rafael Leao a Casa Milan: firmerà il contratto