Il Genoa è in pressing per prendere Biglia, il quale sembra propenso a rimanere al Milan. Difficile un suo trasferimento in Liguria, anche se i rossoblu ci proveranno ancora.

Lucas Biglia continua ad essere al centro di rumors di calciomercato che danno il Genoa molto interessato ad acquistarlo. L’esperto centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e dunque tra un anno può svincolarsi.

Oggi i colleghi di Tuttomercatoweb confermano che il club rossoblu ci sta concretamente provando, anche se l’operazione è complicata. Il Milan non intende fare una minusvalenza nel bilancio, pertanto per il cartellino non fa sconti. Inoltre bisogna considerare l’alto ingaggio del 33enne regista rossonero, che percepisce 3,5 milioni di euro netti annui.

L’idea di Biglia sarebbe quella di restare al Milan fino al termine del suo contratto per poi valutare una nuova destinazione. Il Genoa da giorni avviato i contatti, però sta valutando anche altre opzioni per rinforzare il centrocampo. Si parla molto di Lucas Silva, brasiliano del Real Madrid rientrato dal prestito al Cruzeiro. Un calciatore che ai suoi inizi in Brasile prometteva molto bene, poi in Europa non si è confermato su ottimi livelli. Una piazza come Genova potrebbe essere adatta a un suo rilancio.

