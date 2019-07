Milan, Luka Modric sogno impossibile. CorSera e Gazzetta non hanno dubbi: like Instagram solo una casualità, l’Ad Ivan Gazidis direbbe prontamente ‘no’ all’affare

Un like galeotto, probabilmente del tutto casuale, ma che intanto ha scatenato le fantasie di tantissimi tifosi del Milan. Come racconta il Corriere della Sera oggi in edicola, è successo ieri e riguarda Luka Modric, il pallone d’oro croato timidamente accostato al club rossonero in queste sessione estiva.

Il giocatore, 34 anni a settembre, ieri ha lasciato un like sulla profilo rossonero relativo a un post sul calendario di Serie A. Da lì l’apoteosi.

Milan, Modric sogno impossibile

Tuttavia – evidenzia lo stesso quotidiano – si tratta di un affare difficile. Non solo per i costi, ma anche perché difficilmente arriverebbe l’ok dell’Ad Ivan Gazidis a un’operazione che contempla un classe 85. Così come è accaduto con Zlatan Ibrahimovic lo scorso gennaio, con Leonardo pronto a prenderlo e col muro dell’ex Arsenal, lo stesso avverrebbe adesso con Modric, pur essendo un ottimo amico di Zvonimir Boban.

Anche La Gazzetta dello Sport, parallelamente, abbraccia la stessa linea: è un affare impossibile. Il suo like ha fatto il giro del web, ma resterà soltanto un sogno dei tifosi che non si concretizzerà mai nella realtà. In mediana, piuttosto, arriverà una mezzala dopo Jordan Veretout sfumato e potrebbero essere ceduti Lucas Biglia e Frank Kessie.

Le parole di Maldini: “Mai trattato Modric”

Lo scorso 19 luglio, nel giorno della presentazione di Rude Krunic e Theo Hernandez, il Dt Paolo Maldini intervenne così in merito sul sogno Modric: “Non l’abbiamo mai trattato. Ma come abbiamo detto, cerchiamo anche giocatori di esperienza. Siamo d’accordo che la crescita dei giovani avvenga con giocatori più affermati ed esperti. Modric sarebbe perfetto, ma non l’abbiamo mai trattato“.

Milan, oggi sbarca Léo Duarte: visite mediche e firma

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it