Il Milan ai milanisti, ma solo in ufficio. In campo, invece, niente sentimenti. Spazio alla razionalità, ai conti, alle esigenze di bilancio. È il calcio moderno, è un sistema che costringe i club di calcio a ragionare come aziende e non come solo (e bellissima) questione di sport. Se ci piace, bene. Se non ci piace, va bene lo stesso.

Deve piacere per forza anche a Patrick Cutrone. Che non avrebbe mai voluto lasciare il Milan, la casa in cui è cresciuto da quando aveva otto anni. Una vita in rossonero, un cuore rossonero. Ci ha regalato passiona pura: ad ogni gol, ad ogni esultanza, anche quelle ritardate causa VAR, come in Milan–Chievo 3-2 dello scorso 18 marzo.

Patrick figlio del Milan

Ha sempre dato tutto quello che aveva. Ed è andato anche oltre. Ha superato i suoi limiti, si è messo sulle spalle il peso dell’attacco alla sua prima stagione da professionista superando le gerarchie di due, André Silva e Nikola Kalinic, costati 70 milioni al club. Un fenomeno a tutti gli effetti per spirito, senso di appartenenza e coraggio. Un figlio del Milan.

Come qualsiasi ragazzo di vent’anni, ha ancora tanto da imparare. Tecnicamente lascia a desiderare, è chiaro, ed è quello che ha convinto Marco Giampaolo ha dare il via libera alla cessione, oltre alle necessità economiche del Milan. Le sue caratteristiche erano perfette per il calcio di Gennaro Gattuso, intenso e di corsa; meno per quello del nuovo allenatore, tecnico e geometrico.

Wolverhampton scelta obbligata

Cutrone al Wolverhampton, a malincuore. Non era d’accordo con questo trasferimento, è chiaro. Lo ha fatto capire in ogni modo, anche poco prima di lasciare Milano. E nelle prime foto con la nuova maglia è apparso felice come uno studente al primo giorno di scuola dopo l’estate. Ma Patrick è un professionista e darà il massimo anche in questa avventura.

Il Milan e i milanisti gli dicono addio. Ieri i messaggi di Locatelli, Calabria e Suso, infine il suo: struggente, da pelle d’oca. “Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella”. Amici rossoneri, non provate a trattenere la commozione. È invece la risposta migliore a chi tenta di imporci logiche razionali in un contesto dominato dall’illogico. Il calcio è amore, cuore, passione. Il calcio è Cutrone. Good luck Patrick.