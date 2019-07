André Silva è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport per le vie di Milano. Il portoghese ha commentato brevemente il suo futuro.

“Nessuno lo sa“, ha detto André Silva in risposta alla domanda sul suo futuro. Sky Sport ha intercettato l’attaccante portoghese per le vie di Milano e gli ha chiesto cosa si aspetta da ora in poi.

La risposta dell’attaccante non è certamente esaustiva ma non ha voluto dire di più. Ricordiamo che il trasferimento al Monaco è saltato nelle scorse settimane, a quanto pare per un problema riscontrato durante le visite mediche ad un tendine. Nelle ultime ore, però, la strada pare essersi riaperta perché il calciatore continua a piacere molto nel Principato.

Il Milan lo considera fuori dal proprio progetto. Ha messo in stand by la trattativa per Angel Correa con l’Atletico Madrid perché senza l’uscita del portoghese non si può andare avanti. I rossoneri, con il suo passaggio al Monaco, avrebbero incassato 30 milioni. Adesso i monegaschi chiaramente puntano ad uno sconto per acquistarlo.

Resta aperta la pista quindi, ma non è l’unica al momento. Jorge Mendes ha raccolto i sondaggi anche da parte del Southampton. Esclusa ovviamente la pista Wolverhampton che ha appena acquistato Patrick Cutrone per circa 22 milioni. Marsiglia più defilato. Ma in pole resta il Monaco. Bisogna capire se da qui ai prossimi giorni la questione può riaprirsi. Ciò che è certo è che il Milan ha fretta di venderlo.

