Calciomercato Milan: il club rossonero per il centrocampo valuta ancora Praet della Sampdoria, ma è necessario vendere per fare operazioni in entrata.

Il Milan per completare il proprio calciomercato estivo ambisce ad acquistare una seconda punta e un centrocampista. A Marco Giampaolo mancano anche queste due pedine e spera di riceverle in tempi non troppo lunghi.

Per l’attacco il sogno è sempre Angel Correa dell’Atletico Madrid. Il club rossonero è pronto a fare un investimento da 40 milioni di euro più bonus, ma i Colchoneros ne chiedono ancora 50. I contatti sono ripresi, però per il Milan diventa fondamentale anche riuscire a cedere André Silva. Potenziale incasso da 30 milioni, bonus compresi, che diventa determinante per operare in entrata.

Calciomercato Milan, assalto a Praet della Sampdoria dopo una cessione?

Anche per il centrocampo bisogna vendere prima di pensare ad acquistare. Secondo il Corriere dello Sport, è sempre viva l’idea Dennis Praet. Il belga, valutato 26 milioni di euro dalla Sampdoria, piace molto a mister Giampaolo. Da capire chi possa partire. Ancora non sono arrivate offerte interessanti per i vari Franck Kessie, Hakan Calhanoglu e Lucas Biglia. Partirà almeno uno tra Diego Laxalt, Ivan Strinic e Ricardo Rodriguez.

Kessie, comunque, dovrebbe rimanere dato che il Milan in mediana altrimenti resterebbe senza un elemento di simile fisicità. Vero che col nuovo corso targato Giampaolo verrà data maggiore importanza alla qualità, però uno come Kessie può fare molto comodo. Si tratta di un giocatore dotato a livello atletico e abile negli inserimenti. Deve migliorate tanto e l’attuale mister può permettergli di alzare l’asticella. Certamente aggiungere uno come Praet al reparto può essere un buon colpo, comunque.

