Terzo e ultimo appuntamento nell’International Champions Cup del Milan. Dopo le sconfitte contro Bayern Monaco e Benfica, entrambe per 1-0, la squadra di Marco Giampaolo affronterà il Manchester United, stavolta a Cardiff.

La sfida è in programma sabato 3 agosto alle 18:00. Potrebbe essere il penultimo test prima dell’inizio del campionato: i rossoneri debutteranno a Udine domenica 25 agosto alle 18 (qui il programma completo delle prime due giornate di Serie A). Prima dell’Udinese, il Milan affronterà il Feronikeli in Kosovo il 10 agosto. Quella di domani, quindi, è l’ultima amichevole di rilievo di questa estate.

ICC, Milan-Benfica: dove vederla in diretta tv

Manchester United-Milan, terza e ultima sfida dei rossoneri nell’International Champions Cup 2019, sarà visibile in esclusiva su Sportitalia. La partita è in programma sabato 3 agosto alle ore 18:00. Si gioca a Cardiff, in Galles. Il canale in queste ultime settimane ha subito una vera e propria rivoluzione con SI Smart, sviluppata in collaborazione con SportRadar.

Il primo colpo è stata proprio l’acquisizione dei diritti per la trasmissione di questa importante competizione estiva. Fra le partite ovviamente ci sono anche quelle dei rossoneri. Sono già state trasmesse infatti quelle contro Bayern Monaco e Benfica.

La sfida contro il Manchester United rievoca ricordi stupendi ai tifosi milanisti. In particolar modo la partita perfetta di maggio 2007, quando la squadra rossonera, allenata da Carlo Ancelotti e con in campo uno splendido Ricardo Kakà, distrusse i Red Devils di Sir Alex Ferguson e Cristiano Ronaldo per 3-0 in Champions League.

ICC, Manchester United-Milan: dove vederla in streaming (no Rojadirecta)

Manchester United-Milan sarà visibile anche sul www.sportitalia.com. La gara sarà trasmessa anche in differita su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart partita proprio in queste settimane.

Vi ricordiamo che le partite del Milan nell’International Champions Cup su Sportitalia verranno commentate da Carlo Pellegatti, che quindi torna a fare il telecronista dopo l’addio a Premium Sport.

C’è molta curiosità intorno alla squadra di Giampaolo. Che tanto bene ha fatto contro il Benfica, ma senza riuscire a fare gol. I rossoneri dovranno confermare quel livello di gioco ma fare almeno una rete, altrimenti c’è il rischio di chiudere l’International Champions Cup senza mai segnare. Chiaramente in questo momento della stagione il risultato passa in secondo piano ed è più importante migliorare sul piano del gioco. Il gol, prima o poi, arriverà.

Milan femminile, Sabatino saluta: “Emozione, onore e privilegio”