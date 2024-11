Torna in Serie A, Kessié pronto a dire sì nel 2025

Frank Kessié di nuovo in serie A? Diversi club seguono con interesse l’ex centrocampista del Milan per il 2025. Lui è pronto a dire sì, i dettagli

Quando si sceglie la via dell’Arabia Saudita ci si allontana dal grande calcio, è un luogo comune che molti asseriscono ma sembra essere proprio vero! Ad esempio di Frank Kessié si sono perse le tracce negli ultimi anni. Il centrocampista ivoriano, grande protagonista nello scudetto del Milan nel 2022, da quando ha lasciato i rossoneri non ha di certo brillato.

Prima un’annata al Barcellona (nel 2022-23) e poi, dopo aver collezionato solo 28 presenze e 1 rete in maglia catalana, la scelta di accettare la corte e i milioni dell’Arabia Saudita. Per la precisione dal 2023 gioca all’Al-Ahli, dove oggi è tra i grandi protagonisti ma di sicuro non è lo stesso come farlo in Italia e in serie A. La sua età ancora giovane (è un classe ’96) gli permette di pensare ad un ritorno nel nostro campionato appena sarà possibile.

Kessiè è pronto a tornare in serie A! I dettagli

Si guarda intorno l’ivoriano, cresciuto in Italia all’Atalanta. Ci sono due club del nostro campionato che guardano con interesse alla sua situazione e potrebbero decidere di tesserarlo in una delle prossime sessioni di mercato. Se fosse per lui avrebbe già detto sì.

Per quanto l’Arabia possa dare economicamente, non è di certo la stessa cosa per le ambizioni. Per questo, dopo un paio di anni, il classe ’96 medita il ritorno nel calcio che conta come quello della serie A. Per due squadre la pista Kessié è molto più di una semplice idea per rinforzare la propria linea mediana. Ci riferiamo a Napoli e Roma. Le caratteristiche del centrocampista, molto abile in regia ma anche grande stoccatore in fase offensiva nonché ottimo rigorista, ne fanno uno dei top nel suo ruolo. Azzurri e giallorossi ci pensano.

Ne hanno bisogno sicuramente di più i capitolini. Per quanto lì nella zona nevralgica del campo sembra esserci tanto traffico, nessuno fin qui ha dato quella svolta al reparto e alla stagione della Roma che naviga in acque agitate a centro classifica e nel pieno di una crisi tecnica. Kessié potrebbe sicuramente aiutare a risollevare il club. Ne ha meno bisogno Conte, visto che i partenopei giocano solo due competizioni e hanno già preso Gilmour e McTominay ma un rinforzo come l’ivoriano farebbe sicuramente sorridere il tecnico salentino. Da valutare prezzo e ingaggio.