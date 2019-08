Sondaggio MilanLive.it: che ne pensate dell’offerta in arrivo per Franck Kessie? Votate in tanti!

Non solo Patrick Cutrone; evidentemente il Wolverhampton per crescere e diventare una società di primo livello in Premier League ha voglia di fare spesa grossa nella rosa del Milan.

Dopo aver strappato il sì per il calciatore classe ’98, che a malincuore ha lasciato Milanello decidendo di iniziare l’avventura inglese, i Wolves stanno tentando Franck Kessie, centrocampista ivoriano 23enne che da un paio di stagioni è un titolarissimo della formazione rossonera.

Secondo le ultime voci sarebbe stata messa sul piatto la cifra di 28 milioni di euro per l’acquisto di Kessie da parte del Wolverhampton, praticamente la stessa identica somma spesa dal Milan nel 2017 per acquistarlo dall’Atalanta.

A tal proposito, vi proponiamo il nostro sondaggio sulla pagina Twitter di MilanLive per capire da che parte è la maggioranza. I migliori commenti sia su Facebook che su Twitterpotrebbero essere riportato nell’articolo di fine sondaggio. Dite la vostra!

Offerta del Wolverhampton da 28 milioni per Kessie. Lo vendereste? — MilanLive.it (@MilanLiveIT) August 2, 2019

Difficile capire se il Milan deciderà di cedere o meno Kessie, certo è che mister Marco Giampaolo dovrà prima valutarlo sul campo, visto che l’ivoriano ha saltato la prima fase di preparazione estiva perché inizialmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio.

Tutto da decifrare il futuro dell’ex atalantino, che di base potrebbe fare comodo come mezzala destra nel 4-3-1-2 che Giampaolo sta costruendo per il suo Milan, praticamente un ruolo simile a quello interpretato nella maggior parte dei casi con Gattuso e Montella nelle scorse annate.

Se Kessie dovesse partire il Milan dovrà però tornare sul mercato e rinforzare il centrocampo con un nuovo elemento, magari quel Dennis Praet che da settimane è indicato come colpo ideale per far felice l’ex allenatore della Sampdoria.