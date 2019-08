Il Milan è giunto all’aeroporto della Malpensa ed è pronto a volare in direzione Cardiff, dove domani si giocherà l’amichevole contro il Manchester United

La preparazione estiva del nuovo Milan targato Marco Giampaolo proseguirà dopo la fine della tournée americana con una nuova amichevole di lusso che testerà il livello tecnico e atletico della squadra.

Il Milan domani affronterà sul ‘neutro’ di Cardiff il Manchester United, altra storica rivale che evoca gare ben più importanti e decisive del passato. L’incontro si disputerà alle ore 18:30 nel futuristico Millennium Stadium.

Poco fa il gruppo rossonero si è recato all’aeroporto internazionale della Malpensa, dove prenderà il volo in direzione Cardiff. Insieme alla rosa e allo staff tecnico sono presenti anche il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, che dunque affiancheranno il resto del gruppo per questa trasferta valida sempre per l’International Champions Cup 2019.

Insieme ai convocati di mister Giampaolo ci sarà anche l’ultimo arrivato Rafael Leao, che non prenderà parte al match ma è stato scelto di portarlo così da fare in modo che cominci ad affiatarsi con i nuovi compagni. Out anche l’altro neo acquisto Leo Duarte, che sarà a disposizione del Milan soltanto dopo il weekend.

Manchester United-Milan, i convocati di Giampaolo: out Leao, c’è Silva