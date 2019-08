Milan, aspettando il vero Krzysztof Piatek. Reduce da 30 goal nell’ultima stagione, il bomber polacco sta faticando parecchio in questo pre-campionato

Milan, cercasi il vero Krzysztof Piatek. Doppia premessa: è solo calcio d’estate, per carità, e mettere in dubbio le qualità del polacco sarebbe da folli. Tuttavia, sottolinea Tuttosport oggi in edicola, è come se il bomber 24enne si fosse improvvisamente inceppato, senza trovare ancora l’antidoto.

Piatek è infatti tra quelli che più stanno faticando in questo precampionato estivo, con difficoltà nel vedere la porta e ancora non al top della condizione fisica.

Milan, affanni per Piatek

Di certo incide anche la nuova filosofia tattica di Giampaolo, il che ha già esaltato il gioco rossonero ma che ha portato a zero goal di Piatek tra Novara, Bayern e Benfica.

Domani – sottolinea il quotidiano – a Cardiff contro il Manchester United ci si attende un segnale, anche se non sarà facile contro una difesa fortissima come quella dei Red Devils.

A servizio dell’ex Genoa, oltre a un Lucas Paquetá rinnovato, sono in arrivo anche Ismael Bennacer e Rafael Leão, suo nuovo compagno di reparto.

I primi due hanno piedi buoni e sicuramente metteranno più in condizione Piatek di far male, mentre la velocità e la rapidità del portoghese apriranno spazi a suo favore. Tuttavia servirà ancora un po’ prima di vederli in campo, e quindi il bomber rossonero dovrà uscire da solo da questo piccolo tunnel estivo.

