Venerdì di vigilia per il Milan. Che domani affronterà il Manchester United per la terza e ultima sfida dell’International Champions Cup di quest’anno. Pepe Reina, intervistato dal canale del club, ha parlato così in vista di questo altro importante impegno.

Il Diavolo finora ha giocato contro Bayern Monaco e Benfica e in entrambi i casi ha perso per 1-0. Domani c’è la forte volontà di fare meglio, soprattutto sul piano delle realizzazioni, visto che finora il Milan non ha segnato nemmeno un gol (pur creando tanto, in particolare contro i portoghesi).

Sul test di domani Reina ha spiegato: “Contro il Manchester United sarà un test importante, in un ambiente molto particolare, uno stadio bellissimo contro una squadra più avanti nella preparazione. Sarà una bella prova per dare il massimo, per conoscere, per mettere benzina nelle gambe“.

Sugli schemi e la tattica: “Stiamo imparando gli automatismi e li stiamo migliorando. Il Mister vuole una squadra con personalità e con idee chiare, vuole essere propositivo, non subire la partita ma farla. Il senso di divertimento quando giochi a calcio è fondamentale. Più ti diverti meglio sono i risultati a volte però tocca correre dietro la palla. Sicuramente meno corri più ti diverti“.

Sul debutto in campionato fuori casa, a Udine: “Ogni partita fuori casa è difficile. Pensiamo partita dopo partita, a maggio si faranno i bilanci. La cosa migliore è prepararsi benissimo, essere pronti per l’Udinese che è la partita che conta davvero”.

ICC 2019, Manchester United-Milan: dove vederla in tv e streaming