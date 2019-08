LA GARA INIZIA ALLE ORE 18:00, QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Tutto pronto per la terza e ultima sfida in questa International Champions Cup per il Milan. I rossoneri, dopo le sconfitte per 1-0 contro Bayern Monaco e Benfica, ora affrontano il Manchester United a Cardiff.

Contro i portoghesi si sono visti sprazzi di grande calcio ma è mancato il gol. Oggi ci si aspetta proprio questo: lo stesso impegno nella costruzione del gioco ma più lucidità e cattiveria sotto porta. Marco Giampaolo probabilmente ci ha lavorato in questi ultimi giorni, cercando soprattutto di rendere Krzysztof Piatek più coinvolto nelle azioni offensive.

Manchester United-Milan, le formazioni ufficiali

In campo a Cardiff scende lo stesso Milan visto contro il Benfica. E quindi Donnarumma in porta, quartetto difensivo con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez, lo stesso visto nell’ultimo anno (in assenza dell’infortunato Theo Hernandez).

Confermato Fabio Borini come mezzala con Lucas Biglia solito vertice basso, a sinistra Hakan Calhanoglu da cui ci si aspetta qualcosa in più rispetto alle prime due uscite. Trequartista ancora Jesus Suso, autore di buone giocate contro i portoghesi ma apparso ancora un po’ fuori forma.

In attacco ancora Samu Castillejo e Piatek. Lo spagnolo si sta adattando a questo nuovo ruolo, ma è chiaro che il titolare non è lui. Rafael Leao è in panchina così come André Silva che spera di avere l’occasione di mettersi in mostra.

Per quanto riguarda il Manchester United, che la prossima settimana inizierà il campionato, Solskjaer schiera il solito 4-41 con Rashford e Martial in avanti. Fuori Paul Pogba, nemmeno convocato, così come Lukaku, ancora al centro di dinamiche di mercato.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Rojo, Shaw; Pereira, McTominay, Matic, Mata; Rashford, Martial.

Panchina: Romero, Grant, Jones, Smalling, Dalot, Young, Tuanzebe, Lingard, Fred, James, Gomes, Greenwood, Chong.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Panchina: Reina, A. Donnarumma, Conti, Strinic, Gabbia, Bonaventura, Krunic, Mionic, Brescianini, Capone, D. Maldini, Capanni, André Silva.

ICC 2019, Manchester United-Milan: dove vederla in tv e streaming

ICC 2019, Manchester United-Milan: i precedenti