In Manchester United-Milan della International Champions Cup 2019 c’è stato il ritorno in campo di Bonaventura dopo 282 giorni. Un rientro importante per Giampaolo.

La prestazione del Milan contro il Manchester United può far sorridere Marco Giampaolo. Nonostante la sconfitta ai calci di rigori, ci sono più note positive nella serata di Cardiff.

Una delle notizie più belle è il rientro in campo di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista marchigiano non metteva i piedi in campo dal 25 ottobre 2018, quando si giocò Milan-Betis Siviglia di Europa League. Successivamente il giocatore ha dovuto subire un’operazione al ginocchio sinistro e ha dovuto saltare il resto della stagione.

Positivo rivedere Jack sul terreno di gioco dopo ben 282 giorni, poco più di nove mesi dall’ultima volta. Mister Giampaolo lo ha inserito nel secondo tempo e per Bonaventura era importante riprendere il contatto con il campo e anche il feeling con quelli che sono i ritmi partita. Il numero 5 del Milan è una risorsa importante per la squadra e la sua assenza ha pesato tanto nella scorsa annata, viste le qualità di cui è dotato.

Nel 4-3-1-2 di Giampaolo può essere prezioso da mezzala sinistra, ruolo nel quale si è specializzato nelle ultime stagioni. La sua abilità negli inserimenti e nei tiri dalla distanza tornerà certamente utile. Ora è importante che salga di condizione fisica e siamo certi che Bonaventura saprà dare il proprio contributo. Intanto bentornato Jack!

