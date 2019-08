Milan, offerta a sorpresa per il ritorno di Nelson Dida. Ecco il ruolo offerto da Zvonimir Boban e Paolo Maldini

Nelson Dida vola dritto verso il grande ritorno al Milan: lo rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a cui il giocatore ha concesso anche un’intervista.

Come svela il quotidiano, l’ex portiere brasiliano in questi giorni è a Milano e non per caso. Piuttosto si muove qualcosa, di preciso si tratta di uno scenario a sorpresa che lo riporterebbe dritto in rossonero. Zvonimir Boban e Paolo Maldini – rivela la rosea – gli hanno infatti offerto un ruolo per allenare i portieri del settore giovanile o della squadra femminile.

Attenzione ai prossimi giorni quindi, perché ci sono tutti i presupposti di una fumata bianca e per un altro gran ritorno in casa Milan. Il brasiliano, intanto, ha commentato entusiasta la colonia brasiliana che torna a prendere vita a Milanello: “E’ una sensazione molto bella vedere il Milan che si ristruttura e dà vita a un nuovo progetto con giocatori brasiliani. E’ qualcosa che mi piace perché erano passati un po’ di moda. Spero diano un grande contributo per far tornare il Milan agli alti livelli dove merita di stare. In realtà il Brasile non ha mai smesso di sfornare talenti, ma semplicemente cambiano tempi e modalità per andarli a prendere. E’ normale che adesso dall’Europa li cerchino molto giovani, altrimenti i prezzi salgono troppo”.

L’ex portiere ha garantito anche su Léo Duarte, il neo difensore a servizio di Marco Giampaolo: “Dovrà adattarsi al calcio italiano, ma è un buon difensore che ha fatto benissimo nell’ultima stagione. Certo, dovrà imparare bene le linee guida tattiche, però ultimamente in Brasile sono stati fatti grandi passi avanti nell’insegnare la fase difensiva. Leo come rapporto qualità-prezzo è senza dubbio un grandissimo affare per il Milan. E poi per un difensore è un po’ più semplice adattarsi al campionato italiano rispetto a un attaccante”.

Redazione MilanLive.it