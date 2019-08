Il Milan insiste per arrivare a completare il reparto d’attacco con l’argentino Angel Correa: i prossimi giorni dovrebbero essere decisivi

Mentre il Milan sul campo sta lavorando più che bene, come dimostrato dalla prova positiva di ieri in ICC 2019 contro il Manchester United, la dirigenza deve muoversi per migliorare la qualità della rosa.

E’ scattato l’ultimo mese di calciomercato estivo ed i rossoneri devono provvedere a completare il reparto d’attacco, che al momento vede pochi componenti: Piatek, Suso, l’ultimo arrivato Leao ed il baby Maldini. E’ stato già ceduto e sacrificato Cutrone mentre per André Silva, che non rientra nei piani, si cercherà una soluzione alternativa tra Francia e Spagna.

Il Milan ci riprova per Correa: decisiva la prossima settimana

L’uomo giusto per completare l’attacco rossonero porta nome e caratteristiche di Angel Correa, l’argentino in uscita dall’Atletico Madrid che il Milan sta seguendo ormai da diverse settimane.

Un principio di accordo tra il club rossonero e il calciatore classe ’95 è stato già trovato giorni fa, dopo l’incontro a Casa Milan con l’agente Augustin Jimenez, ma manca ancora quello con l’Atletico: la differenza è da colmare, visto che il Milan offre 40 milioni di euro per Correa mentre i ‘colchoneros’ non vogliono scendere sotto il tetto dei 50 milioni.

Una cifra che potrebbe essere raggiunta con l’inserimento di bonus facilmente attivabili, ma i dialoghi con l’Atletico riprenderanno dall’inizio della prossima settimana. Saranno giorni decisivi come scrive la Gazzetta dello Sport, con il Milan che dovrà accelerare sia su Correa sia sulla cessione di diversi calciatori considerati esuberi: Silva è il primo della lista, ma andranno valutate anche proposte per Kessie, Biglia e Calhanoglu, calciatori che renderebbero un buon tesoretto da reinvestire su nuovi obiettivi.

