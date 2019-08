Ieri Jesus Suso è stato indiscutibilmente il migliore in campo nella sfida tra Manchester United e Milan. Lo spagnolo ha segnato un gran gol, ha servito un assist decisivo e si è reso protagonista di altre importanti giocatori.



Prova di alto livello per Jesus Suso ieri in Manchester United-Milan, ultima gara di International Champions Cup. 2-2 il risultato nei 90 minuti regolamentari: ai rigori vittoria dei Red Devils.

Ma quel che più conta è stata la prestazione della squadra, di altissimo livello, esaltata dalle giocate di Suso proposto trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo.

Un gol splendido, dal centro-sinistra, scarica un mancino non potente ma preciso e ben preparato, che sorprende il connazionale David De Gea sul primo palo. Pochi minuti prima era andato vicino al gol con un sinistro a giro potente, alto non di molto.

Mentre nella ripresa ha servito l’assist decisivo per il gol del momentaneo 2-1 del Milan: un cross a rientrare, suo marchio di fabbrica, sfiorato da Castillejo e depositato in rete dalla deviazione sfortunata di Lindelof.

Suso vs. Man United: gol e giocate più belle



Al di là dello zampino decisivo sui due gol rossoneri, lo spagnolo riusciva sempre a liberarsi tra le linee: ben servito dai compagni, creava superiorità numerica e apprensione alla difesa avversaria.

In un paio di situazione è stata anche eccessivamente altruista nel cercare il compagno libero piuttosto che liberarsi per il tiro. Encomiabile anche il lavoro in fase di non possesso: ha chiuso le linee di passaggio e ha aiutato i compagni in qualche raddoppio. Ha dimostrato in generale anche un’ottima condizione fisica.

Sulla trequarti Lucas Paquetà avrà un avversario non facile da superare nelle gerarchie. Un grattacapo (positivo) in più per Giampaolo che nel 4-3-1-2 dovrà scegliere il trequartista capace di fornirgli maggiori garanzie.

Se fino a pochi giorni fa Suso sembrava palesemente sul mercato, adesso non solo la valutazione (almeno mediatica) si è notevolmente alzata, ma il Milan non sembra nemmeno più così sicuro di lasciarlo partire. Proprio ieri Giampaolo ha parlato così di Suso: “Un fuoriclasse, un giocatore forte. Noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto alla società e a lui. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può determinare”.