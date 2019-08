Milan-Angel Correa, può essere la settimana decisiva. Forte del sì del giocatore e dell’intesa sul contratto, il Diavolo è pronto all’affondo in settimana

Mentre Marco Giampaolo chiede la permanenza di Suso, il Milan continua a trattare Angel Correa. E quella che seguirà – riferisce Tuttosport oggi in edicola – potrebbe essere una settimana decisiva per quanto riguarda l’affare con l’Atlético Madrid.

La società di Via Aldo Rossi al momento resta ferma su una proposta da 45 milioni totali tra parte fissa e bonus, e dalla quale non ha intenzione di schiodarsi. Il motivo è semplice: la dirigenza ha il sì del giocatore, l’accordo sul contratto per un quinquennale da 3.5 milioni, e intende far leva su questo.

Milan-Atlético Madrid, chi rinuncia al braccio di ferro per Correa?

Dall’altra parte anche Correa vuole il Diavolo e l’ha riferito chiaramente. Tanto da mandare anche alle ortiche l’offerta pervenuta dal Monaco da 55 milioni totali, nonché la cifra esatta che i Colchoneros vorrebbero per poi prendere James Rodriguez.

Resterebbe un dubbio in merito all’annuncio di mercato chiuso da presidente del club spagnolo, ma in realtà – assicura il quotidiano – si trattano solo di dichiarazioni prudenti che fanno parte del gioco, perché il patron iberico sa bene che può esserci spazio ancora per una staffetta Correa-James.

Il Milan, intanto, è sereno e sa che può contare sulla volontà del giocatore, il che spesso fa la differenza al fine di una trattativa. La dirigenza di Madrid, consapevole che il giocatore è schierato dalla parte milanista, è spalle al muro. Ora bisognerà capire solo la nuova mossa spagnola: resistenza a oltrenza sulla cifra richiesta, oppure constatazione dei fatti e apertura verso il Milan?

Negli ultimi giorni, nonostante la spedizione a Cardiff per l’International Champions Cup, l’operazione intanto è stata portata avanti telefonicamente, e i prossimi sette giorni potrebbero rivelarsi importanti se non decisivi per mette la parola fine alla questione.

Redazione MilanLive.it