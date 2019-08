Il Milan ha già pronta l’offerta di rinnovo per Jesus Suso. Le cifre e i dettagli della proposta dei rossoneri allo spagnolo, entrato nelle grazie di Giampaolo.

Già durante la conferenza stampa di presentazione Marco Giampaolo fu molto chiaro: “Suso è un giocatore di qualità e a me i giocatori di qualità piacciono tantissimo“. Un mese dopo, il nuovo tecnico si può considerare un fan sfegatato dello spagnolo.

“Ne sono innamorato, ho detto alla società che per me deve restare“, ha detto l’allenatore in conferenza stampa nel post Manchester United–Milan. In quella gara, la terza e ultima dei rossoneri nell’International Champions Cup, Suso ha realizzato un gol bellissimo e un assisto per il gol di Samu Castillejo, segnato in collaborazione con Lindelof.

Già contro il Benfica lo spagnolo aveva fatto vedere sprazzi di grande calcio. Insomma, per uno che ha sempre giocato sulla fascia negli ultimi anni, un impatto del genere in un ruolo completamente ruolo non era per nulla prevedibile. In fondo, però, se c’è la qualità è tutto molto più semplice.

Milan, rinnovo Suso: le cifre

Che piaccia o meno, Suso è uno dei migliori giocatori di questa rosa. Molte delle critiche in questi ultimi anni sono condivisibili: troppi alti e bassi, giocate sempre molto simili e soprattutto totale assenza di dinamicità e movimento. Ecco, in poche settimane lo spagnolo sembra aver già cambiato mentalità.

In queste due partite contro Benfica e Manchester United è apparso in palla, pienamente coinvolto nel progetto tecnico. Gli serve ancora un po’ di tempo per entrare in condizione, così come anche tanti altri compagni di squadra. Le voci sulla possibile cessione sembrano ormai lontane; vicine, invece, quelle per un possibile rinnovo.

Infatti nelle ultime ore è tornato di moda il discorso prolungamento, stoppato qualche settimana fa proprio per l’ipotesi cessione. Adesso Paolo Maldini è pronto a riprenderlo. Come rivelato da Calciomercato.com, i rossoneri sarebbero pronti a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2024 e a 4,5 milioni a stagione, 1,5 milioni in più rispetto allo stipendio attuale (in scadenza nel 2022).

Nelle prossime ore il club rossonero potrebbe intensificare i contatti con Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, per provare a chiudere questa questione. Suso ha avuto delle richieste da Roma, Marsiglia e altri club, ma il Milan non si è mai smosso dalla richiesta di 40 milioni. Dopo le ultime partite, questa posizione è ancora più forte.

Udinese-Milan e Milan-Brescia: data, orario e copertura televisiva