Andrea Conti resterà al Milan, stando a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport. Il giocatore incontrerà presto Paolo Maldini.

Andrea Conti non si muoverà dal Milan. In questi giorni vi abbiamo raccontato dell’idea prestito secco, con il Parma pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Indiscrezioni non confermate, perché il giocatore non vuole muoversi da Milanello.

Come spiegato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, l’ex Atalanta ha già fatto sapere alla società che non ha intenzione di cambiare aria. Vuole giocarsi le sue carte e lottare per un posto da titolare, dopo due anni di mille difficoltà per problemi fisici e forte concorrenza.

Nei prossimi giorni Conti potrebbe incontrare Paolo Maldini proprio per ribadirgli la sua volontà. Più volte in questi mesi vi abbiamo spiegato che il giocatore è molto legato al Milan e non ha intenzione di andarsene; volontà espressa più volte anche dal suo agente, Mario Giuffredi.

Lo stesso procuratore infatti ha sempre detto che il suo assistito ha gran voglia di rimanere al Milan per provare a ribaltare la situazione. Ad oggi Davide Calabria rappresenta un punto di forza per Marco Giampaolo, ma Conti può essere quell’arma in più, magari a partita in corso, molto importante per la squadra.

Occhio anche a possibili variazioni tattiche. Calabria può agire anche da terzino sinistro: in attesa di Theo Hernandez e con un Ricardo Rodriguez che non convince pienamente, potrebbe essere una soluzione farlo giocare lì e dare spazio a Conti a destra. Ma queste sono soltanto supposizioni del momento. Ciò che è certo è che a destra il Milan può dormire sonni tranquilli.

Milan, chiesto Pellegri per André Silva: la risposta del Monaco