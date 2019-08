Il Milan spera di riuscire a vendere Laxalt entro la fine di questa finestra estiva del calciomercato. Atalanta e Torino sono interessate all’uruguayano.

Diego Laxalt è uno dei giocatori che il Milan sta cercando di cedere in questa sessione estiva del calciomercato. Dopo l’arrivo di Theo Hernandez, in squadra ci sono ben quattro terzini sinistri e dunque qualcuno deve partire.

L’uruguayano ha alcune richieste sia in Italia che dall’estero. Il suo agente dovrebbe incontrare la dirigenza questa settimana per discutere del futuro. Il suo cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro, un prezzo che finora nessun club ha voluto pagare. Ma il destino del laterale mancino affermatosi nel Genoa può comunque essere lontano da Milanello.

Stando a quanto rivelato da Il Giorno, sulle sue tracce di sarebbe l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini ha bisogno di un nuovo laterale sinistro e il tecnico ha già allenato Laxalt al Genoa. Ai due non dispiacerebbe tornare a lavorare assieme, però il club bergamasco non sembra convinto dall’idea di investire i 15 milioni richiesti e in caso di trattativa cercherà di abbassare l’esborso economico.

Stesso discorso per il Torino, anch’esso interessato al laterale sudamericano e che nei prossimi giorni potrebbe avere di contatti con il Milan. Lo rivela calciomercato.com. Walter Mazzarri vuole un rinforzo sulla corsia mancina e gradisce Laxalt, un profilo che in una realtà come quella granata può tornare ad esprimersi sui livelli visti a Genova. Attenzione pure al Cagliari, che sta cedendo Marko Pajač al Genoa e potrebbe pensare al 26enne del Milan.

