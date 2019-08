Calciomercato Milan: il futuro di Praet potrebbe essere in Premier League, dato che il Leicester City sembra vicino all’intesa con la Sampdoria.

Dennis Praet si avvicina al trasferimento in Inghilterra. Secondo le ultime notizie di calciomercato rivelate da Sky Sport, la trattativa tra Leicester City e Sampdoria è in fase avanzata.

Da settimane si parla del forte interesse delle Foxes per il centrocampista belga, accostato anche al Milan. Il presidente Massimo Ferrero ha fissato il prezzo a 25-26 milioni di euro, vuole fare una buona plusvalenza anche da questa cessione dopo aver già venduto Joachim Andersen per una cifra simile al Lione.

Praet è cresciuto nell’Anderlecht e nell’agosto 2016 è approdato alla Sampdoria. Un grande colpo per la società blucerchiata, visto che il talento belga era cercato anche da concorrenti più blasonate. In questi anni a Genova ha fatto bene, beneficiando anche del lavoro svolto con Marco Giampaolo. L’attuale allenatore del Milan lo ha trasformato in una mezzala, dopo che in Belgio lui si era affermato soprattutto da trequartista.

Il Leicester City ha appena incassato quasi 90 milioni dal Manchester United per il trasferimento di Harry Maguire, dunque ha soldi da investire. La dirigenza inglese ha deciso di lanciare un’offensiva decisa per acquistare Praet e la trattativa con la Sampdoria è stata impostata. C’è la possibilità di chiudere nelle prossime ore. Si attende di conoscere i dettagli economici dell’operazione, che ovviamente sarà fatta a titolo definitivo.

Dennis Praet from Sampdoria to Leicester, here we go! The agreement is close between clubs and the Belgian midfielder agreed personal terms. Arsenal have never been interested. 🔵 #LCFC #Leicester #Praet #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 agosto 2019