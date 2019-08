Rugani è stato una delle idee del Milan per puntellare la difesa prima di acquistare Léo Duarte. Lo juventino adesso è ad un passo dall’Arsenal: c’è l’accordo.

Il Milan ha sistemato la propria difesa con l’arrivo di Léo Duarte. In attesa del rientro di Mattia Caldara, previsto per la fine del 2019, il brasiliano andrà a fare la riserva della coppia titolare già collaudata: Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

Prima di chiudere la trattativa col Flamengo, la società di via Aldo Rossi ha sondato diverse opzioni. Si è parlato molto di Dejan Lovren fin dall’inizio del calciomercato, poi si sono intensificate le voci su un forte interessamento per Merih Demiral, appena passato dal Sassuolo alla Juventus.

Oltre al turco, della squadra bianconera piaceva anche Daniele Rugani, anche se non c’è mai stata una vera trattativa. Solo una richiesta di informazioni, niente di più. Non è mai stata una pista percorribile per una serie di motivi, infatti il Milan non ci ha pensato con concretezza.

Adesso il difensore juventino sembra molto vicino all’Arsenal. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe trovato l’accordo coi Gunners a 4 milioni a stagione; manca adesso l’intesa con la Juventus sulla formula del pagamento. Rugani andrebbe a sostituire Laurent Koscielny, appena passato al Bordeaux per 5 milioni.

L’Arsenal è grande protagonista di questo calciomercato estivo. Pochi giorni fa ha ufficializzato l’acquisto di Nicolas Pèpè per 80 milioni: prima aveva preso Dani Ceballos in prestito dal Real Madrid e ora sogna Coutinho del Barcellona. Intanto è vicino a puntellare la difesa con un buon elemento come Rugani: in questi giorni ci aveva provato per Upamecano, altro giocatore accostato anche al Milan, ma il Lipsia ha detto no.

Sky – Praet verso il Leicester: accordo vicino con la Sampdoria