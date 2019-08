Calciomercato Milan: il Wolverhampton ha avanzato un’offerta economica concreta per Kessie e il club rossonero sembra aver accettato, secondo quanto riporta Sportitalia.

Da giorni si parla dell’interesse del Wolverhampton per Franck Kessie, giocatore che il Milan potrebbe anche cedere in caso di buona offerta. Il club rossonero ha bisogno di incassare soldi sia per ragioni di bilancio che per investire nel calciomercato in entrata.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, i Wolves hanno proposto 25 milioni di euro più 3 di bonus. Il Milan avrebbe detto sì, ma per adesso il centrocampista ivoriano non ha accettato. Il problema riguarda l’ingaggio: il Wolverhampton ha offerto 2,7-2,8 milioni netti annui e lui ne vuole 4 per cambiare maglia. Attualmente il suo stipendio in Italia è di 2,5 milioni netti a stagione.

La sessione estiva di calciomercato termina domani alle 18 in Inghilterra, poi le società della Premier League non potranno più effettuare operazioni in entrata fino a gennaio 2020. Il Wolverhampton cercherà di raggiungere un accordo con Kessie, ammesso che il Milan abbia realmente detto sì ad una proposta inferiore a 30 milioni per il suo cartellino. Finora da via Aldo Rossi era sempre trapelato che il prezzo fissato non fosse inferiore a 35 milioni, pertanto si attendono conferme sulle cifre emerse in serata.

#Kessie, il #Wolverhampton ha offerto 25 milioni più 3 di bonus, una cifra accettata dal #Milan. Ma esiste distanza sull’ingaggio e c’è poco tempo: Kessie guadagna 2,5 e chiede 4 a stagione, l’offerta è di 2,7-2,8 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 7 agosto 2019

