Milan, ultime due prove generali in vista del debutto in campionato a Udine. Oltre l’amichevole contro il Feronikeli del 10 agosto, è stata confermata anche la gara col Cesena del 17

Col campionato che si avvicina, il Milan si avvia verso le prove generali in vista del debutto a Udine. Dopo l’International Champions Cup, la quale non avrà portato tanti risultati ma di certo indicazioni preziose, il Diavolo scenderà in campo altre due volte prima dell’esordio in Serie A datato 25 agosto.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, la società rossonera ha fissato due nuovi impegni tra il 10 e il 17 agosto. Il primo avverrà sabato prossimo a Pristina contro il Feronikeli, squadra Kosovara, con calcio d’inizio alle 20.45 e al momento non è prevista una copertura televisiva.

Il sabato successivo, invece, i rossoneri torneranno in campo all’Orogel Stadium, perché alla fine è stata confermata alla fine l’amichevole col Cesena. La squadra emiliana ha infatti ottenuto l’anticipo della partita di Coppa Italia, la quale, di fatto, ha dato la possibilità di confermare il match amichevole contro la formazione di Marco Giampaolo. Per il tecnico abruzzese sarà l’occasione

di vedere lo stato di avanzamento dei lavori finora svolti e di testare alcuni nuovi giocatori, come ad esempio Rafael Leão.

