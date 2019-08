Il Milan dà il benvenuto al nuovo acquisto Leo Duarte con un video sui propri profili social ufficiali. Il centrale brasiliano arriva dal Flamengo.

Leo Duarte già da una settimana ha firmato il contratto con il Milan e si allena insieme ai nuovi compagni a Milanello. Non era però arrivato nessun annuncio ufficiale da parte del club rossonero.

Nella mattinata di oggi però il Milan aveva depositato il contratto del brasiliano in Lega Calcio, chiudendo così tutte le pratiche burocratiche con il Flamengo, squadra da cui il club di via Aldo Rossi ha acquistato il cartellino. Duarte è costato 11 milioni di euro. Si tratta di un rinforzo necessario per la difesa rossonera, che al momento ha soltanto Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio a disposizione, visto che Mattia Caldara rientrerà dall’infortunio tra qualche mese.

Poco fa il Milan, tramite i propri profili social ufficiali, ha pubblicato un breve video di presentazione di Leo Duarte. Una bella clip di presentazione per il difensore centrale brasiliano classe 1996.

Di seguito il comunicato stampa diramato dal Milan che ufficializza l’acquisto di Duarte: “AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito, dal Clube de Regatas do Flamengo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Campos Duarte da Silva. Il difensore brasiliano approda al Club rossonero, a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni.

Nato a Mococa in Brasile il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce calcisticamente nel Desportivo Brasil prima di passare, nel gennaio 2014, nelle giovanili del Flamengo con cui debutta in Prima Squadra nel 2016. Con la squadra di Rio de Janeiro vince due campionati carioca nel 2017 e nel 2019 e una Taҫa Rio nel 2019.

Al Milan Léo Duarte sarà il 36° calciatore brasiliano a vestire la maglia rossonera, proseguendo così la tradizione verdeoro nella storia del Milan”.

Dal Sudamerica però potrebbe arrivare un altro difensore centrale classe 1996. Non dal Brasile, bensì dall’Argentina. Precisamente dal River Plate: stiamo parlando di Lucas Martinez Quarta.

Domenica scorsa osservatori del Milan sono stati al Monumental per River-Lanus. Secondo la giornalista sudamericana Victoria Najda, il club rossonero è interessato al difensore dei Millionarios.

